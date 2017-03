Republikeinse topmannen steunen Trump niet in afluisterbeschuldiging

Nunes haalde wel uit naar de media, die volgens hem de woorden van de president 'te letterlijk' nemen. ,,Zoals jullie allemaal weten is de president nieuw in de politiek. En ik denk dat jullie veel dingen die hij zegt veel te letterlijk nemen. Soms heeft hij gewoon geen 27 advocaten of medewerkers om te controleren wat hij doet. Volgens mij moeten we de president niet aanvallen op zijn tweets.'' Volgens Nunes had Trump enkel een vraag opgeworpen.



Toch vallen Trumps tweets moeilijk anders dan als een beschuldiging te interpreteren, zelfs een van de zwaarste ooit in de geschiedenis van de Amerikaanse politiek. Trump noemde Obama 'een slechte of zieke kerel' en vergeleek het vermeende afluisteren met de Watergateaffaire, het afluisterschandaal dat in het begin van de jaren '70 leidde tot de val van president Richard Nixon.