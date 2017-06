Restauranteigenaar houdt terrorist Londen buiten de deur

Tijdens de aanslagen van afgelopen weekend in Londen laat een Spaanse restauranteigenaar nog een paar mensen in zijn zaak. Op deze beelden van een krant uit Galicië is te zien hoe de man daarna de deuren probeert te sluiten. Een van de terroristen wil op dat moment binnendringen, maar daar steekt de man een stokje voor.