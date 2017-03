Resten 8-jarige jongen gevonden in krokodil

De jongen zou vorige week maandag door de krokodil zijn aangevallen in het dorp Mushumbi in de provincie Mashonaland Central. Hij werd vermist, waarna dorpelingen een zoekactie begonnen. Ze vermoedden dat een krokodil hem had opgegeten. Nadat ze het dier hadden gedood, vonden ze de resten van het lichaam van het kind.