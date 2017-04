De politie zet alles op alles om de man te pakken. Zelfs de brug tussen Zweden en Denemarken wordt deels afgesloten. In de avond wordt er eindelijk iemand opgepakt. De man gedroeg zich verdacht, vonden getuigen. Zeker weten doet de politie het niet, maar het lijkt er sterk op dat opgepakte man inderdaad de aanslagpleger is. Hij zit onder de schrammen en zijn beeltenis lijkt erg op de vrijgegeven foto.



Veel vragen blijven echter nog onbeantwoord. Zo moet nog worden uitgezocht of de man alleen handelde. Op de vraag of hij al langer in het vizier van de anti-terreurdiensten zat, moet de politie het antwoord ook schuldig blijven.



De aanslag vond plaats in Drottninggatan (Koningsstraat), een druk voetgangersgebied. Het is vrijdagmiddag, veel inwoners doen hun inkopen. De vrachtwagen die op hen inrijdt, blijkt eigendom te zijn van de Zweedse bierbrouwerij Spendrups. ,,Terwijl de chauffeur fusten stond uit te laden bij een restaurant sprong iemand in de cabine en ging er met de truck vandoor'', zegt woordvoerder Mårten Lyth tegen TT News Agency.