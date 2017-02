Roemenen blijven demonstreren tegen regering

Onder druk van de dagenlange massale protesten annuleerde de Roemeense regering de omstreden amnestieregeling voor een aantal vormen van corruptie. Grindeanu heeft vandaag in een speciale kabinetszitting formeel besloten van het plan af te zien.



In de regeling zou ambtsmisbruik alleen nog strafbaar zijn als het frauduleuze bedrag hoger is dan omgerekend 50.000 euro. Grindeanu heeft betoogd dat de gevangenissen overvol zitten en dat hij met deze regeling van een heleboel gedetineerden af is. Hij zei ook dat met de maatregelen het strafrecht wordt aangepast aan recente uitspraken van het hooggerechtshof.



Maar de afgelopen dagen gingen honderdduizenden Roemenen de straat op om tegen de regeling te protesteren. President Klaus Iohannis, justitiewaakhond CSM en de ombudsman van Roemenië hebben geklaagd bij het grondwettelijk hof. Ook internationaal was er kritiek.



Ondertussen is de minister van Justitie de gebeten hond binnen het kabinet. Volgens premier Grindeanu heeft de bevolking de bedoeling van het decreet namelijk niet begrepen vanwege de slechte communicatie door justitieminister Florin Iordache. De leider van de regerende sociaaldemocratische partij verklaarde dat de eerste minister maar met hem moest gaan praten over zijn 'aanblijven of niet'.