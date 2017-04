Ron (43) kijkt na zes jaar man in de ogen die hem bijna doodreed

Zes jaar later zien ze elkaar terug. Ron heeft intussen 24 operaties achter de rug en het einde is nog niet in zicht. Zijn arm is nog altijd verlamd en hij heeft helse pijnen door problemen met zijn zenuwen. Rudi bezocht hem net na het ongeval in het ziekenhuis, maar sindsdien zagen ze elkaar niet meer. In een filmpje voor de nieuwe verkeerscampagne halen ze herinneringen op aan hoe het ongeval gebeurde.



,,Ik zag je in de verte komen, maar dacht dat ik nog kon oversteken", aldus Rudi. ,,En toen was het ineens boenk. Ik heb drie minuten verstijfd van schrik achter mijn stuur gezeten voor ik de hulpdiensten kon bellen." Ook Ron geeft toe dat hij in de fout ging. ,,Mijn zicht was beperkt door mijn helm en ik reed te snel. We wijzen anderen graag met de vinger, maar moeten ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen."