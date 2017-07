Rugbyspeler bezorgt terminaal ziek meisje (15) de avond van haar leven

Trump keert zich tegen zijn oudste politieke vriend

10:42 De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een vraaggesprek met The New York Times zijn minister van Justitie Jeff Sessions afgekraakt. Trump zei gisteren dat hij hem nooit zou hebben aangesteld als hij had geweten dat Sessions zich niet wil bemoeien met het onderzoek naar eventuele Russische bemoeienissen met de verkiezingen in de VS.