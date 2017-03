Rusland bekijkt verbod op Jehovah's Getuigen

Haagse rappers gaan niet in hoger beroep: 'Snel weg uit Suriname'

14:37 De veroordeelde, maar wél vrijgelaten rappers van Strictly Family Business gaan niet meer in hoger beroep tegen hun straf. ,,We willen zo snel mogelijk naar Den Haag,'' zegt Sharon Marica, stiefmoeder van de 19-jarige Keane Marica. ,,Het zijn muzikanten, ze gaan zo snel mogelijk weer muziek maken. Platenlabel TopNotch heeft net een nieuw nummer gedropt: Away, toepasselijke naam, hè. Maar dat is toeval.''