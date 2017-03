'Rusland bemoeit zich actief met Franse verkiezingen'

Seriemoordenaar 'Engel des Doods' bijna doodgeslagen in zijn cel

7:25 De Amerikaanse seriemoordenaar Donald Harvey (64) is in de gevangenis van Toledo in de staat Ohio bijna doodgeslagen. Bewakers troffen hem zwaar toegetakeld aan in zijn cel. Zijn toestand is kritiek, zo heeft de gevangenis woensdagavond gemeld.