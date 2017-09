Rusland overweegt steun VS-resolutie Noord-Korea

Grote woorden én handel rond Noord-Koreaanse raketcrisis

20:08 Noord-Korea stelt de VS meer ‘cadeautjes’ in het vooruitzicht. Dat zei de Noord-Koreaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties in Genève in de nasleep van de recente proef met een waterstofbom. ,,De recente zelfverdedigingsmaatregelen van mijn land zijn een cadeau dat is geadresseerd aan niemand anders dan de VS'', aldus de diplomaat tijdens een conferentie over ontwapening.