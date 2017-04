Rusland pakt verdachten metroaanslag Sint-Petersburg op

De aanslag werd gepleegd door de in Kirgizië geboren Rus Akbarzjon Djalilov. Kirgizië is een arm, overwegend islamitisch land in Centraal-Azië. Welke band de opgepakte verdachten met hem hebben, wordt onderzocht, aldus de onderzoekers tegen persbureau Interfax. Om hoeveel verdachten het gaat, is niet bekend.

Dinsdag werd de identiteit van de man die de zelfmoordaanslag in de metro pleegde, bevestigd door de Russische autoriteiten. Volgens Russische onderzoekers had Djalilov ook een tas met een explosieven achtergelaten op het metrostation Plosjtsjad Vosstanija. Dat zou onder meer zijn gebleken uit DNA-onderzoek.

Doelwit

Moslimextremisten en separatisten zitten de Russen al decennia dwars. Geregeld verschijnen militanten in videoboodschappen, waarin ze oproepen tot het plegen van aanslagen.



,,Dat nu Sint Petersburg een doelwit is geweest, vloeit vrijwel zeker voort uit het feit dat de Russen zich actief mengen in de oorlog in Syrië'', aldus Marcel de Haas, Rusland veiligheidsexpert en onderzoeker bij ISGA - Leiden Universiteit.



Vrijwel dagelijks worden er aanslagen gepleegd op de Russische politie en het leger. Vooral Tsjetsjenië is een kraamkamer voor terroristen.