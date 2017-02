Rusland wijst sancties gebruik chemische wapens af

,,Het argument is dat de resolutie zelf in strijd is met het fundamentele principe van het vermoeden van onschuld totdat het onderzoek is afgerond'', zei Vladimir Safronkov, de plaatsvervangend Russisch ambassadeur bij de VN na een vergadering van de Veiligheidsraad.



Volgens hem ligt er een 'enorme druk' op de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) in Den Haag om met een eenzijdig resultaat te komen in het onderzoek.