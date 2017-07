Russische advocate in rel rond Trump junior wil getuigen voor Congres

,,Ik ben klaar om de situatie rond deze massahysterie op te helderen", zei Veselnitskaja in een interview met de Russische televisiezender RT.



Trump junior twitterde onlangs een reeks e-mails waaruit bleek dat hij in juni 2016 belangstelling had voor een afspraak met de advocate, die mogelijk over schadelijke informatie over Hillary Clinton beschikte. Clinton was toentertijd de Democratische tegenstander van Trump senior. Trump junior zou te horen hebben gekregen dat Veselnitskaja de Russische regering vertegenwoordigde.