Russische militairen gered na scheepsbotsing

Het Russische marinevaartuig botste in dichte mist op het vrachtschip met vee. Volgens het televisiestation NTV werden kort na het incident nog vijftien bemanningsleden van het marineschip vermist, maar is uiteindelijk iedereen ongedeerd gebleven.

Het vrachtschip had ruim 8.000 schapen aan boord en was onderweg naar Jordanië, meldt NTV. Over het lot van de bemanning van het vrachtschip is nog niets bekendgemaakt.