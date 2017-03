Russische politie onderzoekt tientallen zelfmoorden voor online challenge

De challenge kwam opnieuw aan het licht door de dood van de meisjes Yulia Konstantinova (15) en Veronika Volkova (16). Zij sprongen onlangs van een flatgebouw in Irkoetsk in Oost-Siberië. Toen de politie de dood van de meisjes onderzocht, kwamen ze op de Instagram van Yulia een foto tegen van een blauwe walvis met de tekst ‘Ik wil niet meer leven. Einde.’



De politie besloot de zaak nader te onderzoeken en bevestigde vervolgens dat de meisjes mee hadden gedaan aan de walvis-challenge via social media. Ze moesten van de beheerder van de Facebookgroep bepaalde taken uitvoeren, zoals zich in de armen snijden en zelfmoord plegen. Ook moesten ze in de vijftig dagen voorafgaand aan de zelfmoord de hele dag door horrorfilms kijken en mochten ze bijna niet slapen.