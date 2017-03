Rutte: afschuwelijke beelden, Londen in hart geraakt

Live dronebeelden van chaos rond Britse par­le­ments­ge­bouw

17:15 Bij het Britse parlementsgebouw in Londen zijn vanmiddag meerdere gewonden gevallen. Twee mensen buiten het gebouw zijn neergeschoten en op de Westminister Bridge is een auto op het publiek ingereden. Persbureau Reuters zendt live beelden uit van de chaos in het gebied.