Sancties treffen Turkije het hardst

Ook TUI vindt het nog te voorbarig en wil eerst wachten tot er meer duidelijkheid komt over mogelijke sancties. Qua boekingen naar Turkije voor deze zomer loopt het in elk geval nog niet storm. Er zijn nu ongeveer evenveel boekingen als vorig jaar rond deze tijd. ,,Het aantal ligt dus aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren'', reageert een zegsvrouw van TUI en voegt daaraan toe: ,,Het echte boekseizoen begint in april, dus we zullen zien hoe het zich ontwikkelt. Een gevoel van onveiligheid en vakantie vieren gaan niet goed samen. Dat zou zuur zijn voor al die badplaatsen waar toerisme heel belangrijk is.''



In elk geval is het reisadvies naar Turkije wel aangescherpt. 'Sinds 11 maart 2017 zijn er diplomatieke spanningen tussen Turkije en Nederland. Wees in heel Turkije alert en mijd samenscholingen en drukke plaatsen. Volg de berichtgeving van de ambassade en het consulaat-generaal', schrijft de Rijksoverheid op hun website.