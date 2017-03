Schedels mysterieuze mensensoort gevonden in China

video Melania bezoekt zieke kinderen tijdens voorleesdag

13:40 Melania Trump heeft haar eerste liefdadigheidsoptreden erop zitten. Het is de eerste keer sinds de inauguratie van haar man, de Amerikaanse president Donald Trump, dat ze op deze manier in het openbaar verschijnt. Tijdens World Book Day, gisteren in de Verenigde Staten, las ze zieke kinderen voor in een ziekenhuis in New York.