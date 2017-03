Schokkende beelden van dader die door Londen raast

Voor zijn crash tegen de hekken van het parlement, reed de dader met hoge snelheid over de stoep van Westminster Bridge, om vervolgens te crashen op de afsluiting van de parlementsgebouwen. De man vluchtte te voet weg en stak vervolgens een ongewapende agent, de 48-jarige Keith Palmer, neer. Daarna werd hij zelf neergeschoten door agenten.



Op het filmpje is ook te zien hoe een vrouw vanaf de brug in het water valt. ,,Ze is levend uit het water gehaald, maar met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht", aldus politiewoordvoerder Martin Garside. ,,We weten niet of ze is gevallen door de aanval of zelf van de brug gesprongen is.''