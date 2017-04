'Scholierkidnapper' gearresteerd na wekenlange klopjacht

Update Nederlandse toerist voelt zich 'onveilig' na drinken biertje in Indiase tempel

18:25 Een Nederlandse toerist heeft in India voor opschudding gezorgd door een biertje mee te nemen naar een tempelbezoek. Indiase media meldden dat het vermoedelijk om een Nederlander ging. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd contact te hebben gehad met een Nederlandse toerist die zich onveilig voelde na het drinken van alcohol in een tempel in India.