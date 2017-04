Schorpioen steekt vrouw in Hamburgs hotel

Europese Hof: Russen schoten ernstig tekort bij gijzeldrama Beslan

13:43 Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft Rusland vandaag veroordeeld in verband met het bloedige gijzeldrama in 2004 in een school in Beslan. Islamistische terroristen namen aan het begin van het schooljaar in de Zuid-Russische stad meer dan 1000 mensen in gijzeling, voornamelijk kinderen en hun ouders. Het drama leidde tot meer dan 330 doden, van wie ruim 180 kinderen.