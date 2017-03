Schotland vraagt formeel om nieuw referendum

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft vandaag in een brief aan haar Britse collega Theresa May gevraagd om een nieuw referendum over onafhankelijkheid van Schotland.

Quote De brexit zal grote gevolgen hebben voor onze economie, onze samenleving en onze plaats in de wereld. Nicola Sturgeon, premier van Schotland Het verzoek volgt op het opzeggen van het lidmaatschap van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk. May stuurde de opzegging woensdag naar het EU-hoofdkwartier in Brussel.



Sturgeon schreef aan May dat Schotland een nieuw referendum moet krijgen nu het ,,onvermijdelijk lijkt dat het Verenigd Koninkrijk de EU, inclusief de binnenlandse markt van de unie, verlaat''. Ze heeft volgens Schotse media beklemtoond dat dit zeer tegen de wil van de Schotten is. De brexit zal bovendien ,,grote gevolgen hebben voor onze economie, onze samenleving en onze plaats in de wereld''.

In een referendum over onafhankelijkheid stemde in 2014 ruim 55 procent van de Schotse kiezers tegen afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. Toen was er geen sprake van brexit. In het referendum over de brexit stemde in juni 2016 ruim 62 procent van de Schotse kiezers tegen vertrek uit de EU.

May heeft betoogd dat het ,,nu niet de tijd is om over een nieuw Schots referendum te praten''. Sturgeon stelt in haar brief voor de stembusgang te houden als de voorwaarden voor de brexit bekend zijn en voordat de brexit een feit is. May gaat ervan uit dat in maart 2019 het vertrek uit de EU geregeld moet zijn. Daarom wil Sturgeon ergens tussen de herfst volgend jaar en het voorjaar 2019 een referendum houden.