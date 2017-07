Senaat opent debat over intrekken Obamacare

Historisch moment: Paus sluit fonteinen af vanwege droogte

17:14 Rome, en dus ook Vaticaanstad, kampt sinds enkele dagen met een groot watertekort. Ruim 3 miljoen mensen ondervinden daar last van. In enkele delen van de stad is de waterdruk zeer laag en in sommige delen dreigt de watertoevoer volledig afgesloten te worden. Om zijn steentje bij te dragen, heeft Paus Franciscus besloten de fonteinen in Vaticaanstad droog te leggen. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat deze maatregel wordt genomen.