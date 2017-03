Seriemoordenaar 'Engels des Doods' bijna doodgeslagen in zijn cel

Harvey werd bekend als 'Engel des Doods' nadat hij in 1987 toegaf 37 mensen te hebben vermoord. Hij bracht in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw als assistent-verpleger tientallen patiënten om het leven in ziekenhuizen in Cincinnati (Ohio) en London (Kentucky). Harvey deed dat naar eigen zeggen om een eind te maken aan hun lijden. Zijn slachtoffers waren patiënten met ongeneeslijke ziekten. De assistent-verpleger stopte bij sommigen gif in hun ziekenhuiseten, anderen liet hij stikken door hun zuurstoftanks leeg te laten lopen.



Nadat hij gepakt werd, zei hij dat hij wilde bepalen wie er leeft en wie er sterft. Door zijn bekentenis ontliep hij de doodstraf. De rechter veroordeelde hem tot veelvoudig levenslang. Tientallen jaren na het begin van zijn gevangenisstraf is hij nu zelf naar het ziekenhuis gebracht na de mishandeling. De gevangenis heeft geen details gegeven over het incident maar wel is bekend dat hij in elkaar is geslagen door iemand die zijn cel binnenkwam.