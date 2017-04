Sint-Petersburg, stad in angst

De bom ging af in de tunnel maar de bestuurder hield het hoofd koel. Hij reed ondanks de zware beschadiging door naar het volgende station. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Sint-Petersburg prees de bestuurder. ,,Daardoor kon meteen met de evacuatie van en hulp aan de getroffenen worden begonnen. Mogelijk heeft dit meer slachtoffers helpen voorkomen.'' Tientallen ambulances, brandweerauto’s waren snel ter plaatse. 47 gewonden konden ter plaatse worden behandeld of worden overgebracht naar ziekenhuizen. ,,Ik heb nog nooit zoiets gezien. Dit is een nachtmerrie, het is net oorlog. Ik heb mensen met verbrande gezichten gezien”, vertelde een getuige op een lokale FM-zender.



De verantwoording voor de aanslag is formeel nog niet opgeëist maar komt na enige oproepen van IS voor een aanslag tegen Poetin onder het motto ’We zullen Rusland laten branden’. De reden zou zijn dat de Russische luchtmacht nu ook stellingen van IS in Syrië onder vuur neemt. Het is niet de eerste keer dat Rusland doelwit is van terroristen. Vaak bleken dat Tsjetsjeense rebellen. Sinds 2010 waren er (twee keer Moskou en een keer Volgograd) drie grote aanslagen waarbij in totaal 94 mensen omkwamen en honderden gewonden vielen.