Situatie 'zeer zorgwekkend' na bosbrand Portugal: dodental opgelopen tot 57

Zondagmorgen hebben de autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen in het getroffen gebied. Vier legereenheden zijn onderweg naar Pedrógão Grande. De militairen worden onder meer ingezet voor de identificatie van de slachtoffers. Tientallen bewoners zijn gevlucht, zij worden opvangen in het plaatsje Avelar.



De brand woedt op vier plaatsen en wordt door ongeveer 750 brandweerlieden bestreden. Zij worden bijgestaan door twee blusvliegtuigen. Harde wind hindert de bluswerkzaamheden echter. Het vuur is overgeslagen naar drie naburige gemeenten. Verschillende brandweerwagens gingen in vlammen op, en verschillende gezinnen moesten hun woningen verlaten.



Het was zaterdag in Portugal erg warm, met temperaturen van meer dan 40 graden in verschillende regio's. De bosbrand in Pedrógão Grande is de dodelijkste in Portugal in meer dan een halve eeuw. In 1966 kwamen bij een zeven dagen woedende brand in de regio Sintra 25 mensen om.