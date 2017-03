‘Sla, sla totdat we Europa horen kreunen’

Met verbale agressie, die in Turkije applaus en stemmen oplevert, loop je in Europa tegen een rode kaart op. Dat ondervinden de Turkse president Erdogan en zijn ministers in de crisis met Nederland.

Quote Wanneer Erdogan Merkel beschuldigt van nazisme dan spreekt hij haar aan als ‘jij’ Dogu Ergil, politiek socioloog De beledigingen en het gescheld over nazis en fascisme is niet alleen Rutte en Merkel, maar ook de Europese Commissie en zelfs het Kremlin in het verkeerde keelgat geschoten.



Maar hoewel de taal en de toonhoogte van de beschuldigingen contraproductief werken ‘zullen Erdogan en de autoriteiten die niet aanpassen, omdat het deel uitmaakt van de Turkse cultuur’, zegt voormalig professor en politiek socioloog Dogu Ergil in Ankara.



,,Het maakt deel uit van de oude tribale cultuur, die nog steeds dominant is in de politieke klasse die nu aan de macht is. De strijd van de underdog is een strijd om te overleven en het taalgebruik is daarin een instrument. Wanneer een dorpeling boos wordt, grijpt hij wat er in de buurt is en slaat ermee, zonder na te denken over de gevolgen. Ze gebruiken ook nooit de beleefdheidsvorm ‘u’ maar ‘jij’. Wanneer Erdogan Merkel beschuldigt van nazisme dan spreekt hij haar aan als ‘jij’.''

Diepgeworteld gevoel

Een andere factor die volgens de Ergil een belangrijke rol speelt in het gedrag van de Turkse autoriteiten in de huidige diplomatieke crisis is het diepgewortelde gevoel dat Turkije en heel de islamitische wereld op talloze terreinen nederlagen hebben geleden tegen het Westen. ,,Wanneer Turken het gevoel hebben dat ze vernederd worden, raakt dat die gevoelige snaar van we worden weer op de knieën gedwongen. Dat kunnen ze onder geen beding accepteren. De reactie die dan volgt is meestal een overreactie''.

Bij elk conflict met een partij in Europa, dat kan een sportwedstrijd zijn, of een politiek conflict over de Armeense genocide of zoals nu over hoe ‘schandalig en inhumaan’ de ministers door de ‘nazi’s’ in Nederland zijn behandeld, wordt steeds weer dezelfde leuze gescandeerd. ‘Sla, sla totdat we Europa horen kreunen’. ,,Dat is bedoeld als het nemen van wraak voor al die nederlagen uit het verleden, en er symbolisch op los te slaan totdat je de tegenstander hoort kreunen'', aldus de politiek socioloog.

Schelden en schreeuwen

Gezocht wordt naar de meest traumatische gebeurtenis in de geschiedenis van het land waarmee Turkije een conflict heeft, Duitsland, Frankrijk, Israël, en nu Nederland. En dan is het schelden en schreeuwen in de politiek en in de media.

Om Nederland tot in het diepst te krenken wordt het trauma van Srebrenica van stal gehaald. Of de Turken zo’n bewering van Erdogan dat Nederland verantwoordelijk was voor het afslachten van 8.000 moslim mannen geloven? Zijn islamitische achterban hoort het al sinds 1995 niets anders. Het is een populair thema om te onderstrepen dat het christelijke Europa moslims nooit beschermt.