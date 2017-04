Slachthuis Tielt blijft voorlopig dicht

De Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts liet twee weken geleden de activiteiten van het slachthuis in Tielt stilleggen, nadat de wantoestanden aan het licht werden gebracht door dierenactivisten van Animal Rights. Degra Group uit Tielt, het bedrijf achter het slachthuis, trok daarop met een spoedprocedure naar de Raad van State om die sluiting ongedaan te maken. De RvS oordeelt nu dat er van een heropening van het bedrijf voorlopig geen sprake kan zijn aangezien de overtredingen niet worden weerlegd door het bedrijf. Bovendien, aldus nog het hof, kunnen de activiteiten weer worden opgestart als het bedrijf een aanvaardbaar actieplan voorlegt waarmee de vastgestelde overtredingen in de toekomst kunnen worden opgelost. Het bedrijf maakt werk van dit actieplan.

Wrede mishandelingen

Dierenrechtenorganisaties GAIA en Animal Rights zeggen in een reactie geen vertrouwen te hebben in het actieplan van het slachthuis. ,,We denken eerder dat het slachthuis alles in het werk zal stellen om zand in de ogen te strooien en de indruk te wekken dat de wrede mishandelingen tot het verleden zullen behoren", reageren GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en Animal Rights-voorzitter Nadine Lucas eensgezind. ,,Eén ding is zeker: het slachthuis blijft voorlopig dicht! En dat vinden wij alvast een goeie zaak."