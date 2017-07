Slachtoffer fataal ongeluk kermisattractie Ohio is 18-jarige Tyler

De jongen die woensdag omkwam toen de kermisattractie Fire Ball in het Amerikaanse Ohio het begaf is de 18-jarige Tyler Jarell. Hij had net zijn diploma gehaald en zich een week eerder aangemeld bij de marine. Hij zou na de zomer met de eerste trainingen beginnen.

De tiener, die lid was van de scouting en werkte bij McDonald's, wilde carrière maken bij de infanterie of dienen als gevechtsingenieur. ,,We zijn oprecht trots hem gekend te hebben als één van de moedigen die bereid zijn om op te treden en zijn land te dienen in het Amerikaanse marinekorps", zegt marine-instructeur Gerard Lennon Jr. tegen CBS News.

Tyler zat samen met zijn vriendin Keziah in de kermisattractie toen het gruwelijk mis ging. Meerdere inzittenden werden in volle vaart uit de attractie geslingerd. Zeven mensen in de leeftijd van 14 tot 42 jaar raakten gewond, waaronder Tylers vriendin. Ze raakte zwaargewond aan haar bekken, enkels en ribben. Tyler was door de klap op slag dood.

Dicht

Na de ramp in Ohio blijven de drie Afterburners in Nederland dicht tot duidelijk is wat er is gebeurd. Precies dezelfde attractie staat op dit moment onder de naam Chaos op de Tilburgse kermis. Volgens de Nederlandse Kermisbond (NKB) is de Chaos veilig. ,,Maar de exploitant geeft gehoor aan de oproep van de fabrikant. De Chaos blijft dicht tot duidelijk is wat er in Ohio is gebeurd'', zegt Jan Boots van de NKB.

Attractiepark Drievliet heeft een niet-mobiele versie van de attractie en besloot deze ook dicht te houden. ,,Tot duidelijk is wat er aan de hand was'', zegt Jos Faaij van Drievliet. Volgens hem is de attractie populair en zeer betrouwbaar.

Aangedaan

Projectleider Albert Kroon van KMG is aangedaan door de beelden uit het Amerikaanse Ohio. KMG levert wereldwijd kermisattracties. De Fire Ball op de Ohio State Fair wordt door KMG verkocht als de Afterburner. Het toestel heeft een slingerarm met daaraan ronddraaiend bakjes met mensen. Er gaan 24 mensen per ritje in de Afterburner. Het spectaculaire apparaat, dat 1 miljoen euro kost, tilt mensen tientallen meters in de lucht waarbij ze 15 rondjes per minuut draaien. Volgens Kroon kent ieder land strenge keuringen en is de Afterburner door meerdere keuringsinstanties getest.