'Slimheid' nekt Nederlandse die paddo's verhandelde

Ze zit nu in de cel in haar woonplaats El Puerto de Santa Maria in de provincie Cádiz. De Nederlandse wordt verdacht van het plegen van een misdrijf tegen de volksgezondheid. De vrouw hield zich bezig met het telen en verkopen van paddenstoelen met een hallucinogene werking. Ze legde contact met potentiële kopers via het Tor-netwerk voor anonieme communicatie en was daardoor niet te traceren. Ze verstuurde de bestellingen per post. Bij dat laatste ging het fout, zo maakte de Spaanse politie gisteren bekend.