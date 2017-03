Sloveense president 'Barbie' is de held van Instagram

,,De communicatie tussen mensen en politici verandert voortdurend. Instagram wordt het meeste door jonge mensen gebruikt. In een tijd waarin politici niet meer vertrouwd worden, is dit een manier om hen te bereiken'', vertelt Pahor aan The Guardian.



Nu is de vergelijking tussen Pahor en Trump snel gemaakt, maar volgens politiek consultant Marko Rakar zit er een groot verschil tussen het socialmediagebruik van de twee. ,,Instagram is niet echt een platform om politieke berichten te sturen. Twitter is veel geschikter voor politiek.''