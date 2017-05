Soldaten en helikopters naar Filipijnse stad om IS-extremisten

Sinds die actie dinsdagavond zijn in Marawi minstens 21 doden gevallen: zeven regeringssoldaten, dertien rebellen en een burger. Volgens religieuze leiders hebben rebellen christelijke inwoners in gijzeling genomen om hen te gebruiken als menselijk schild. De extremistische groep Maute zwoer eerder trouw aan de terreurgroep Islamitische Staat.



President Rodrigo Duterte heeft op Mindanao de staat van beleg afgekondigd. Een legerwoordvoerder zei dat in Marawi nog enkele tientallen ,,lokale terroristen'' verzet bieden.



De in de nacht geluwde gevechten laaiden vandaag weer op toen het leger oprukte naar een brug die in handen was van Maute. Het leger zette twee helikopters in vanwaaruit de rebellen met machinegeweren werden bestookt. Vrachtwagens stonden klaar om vluchtende burgers te evacueren.