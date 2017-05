Somalische minister per ongeluk doodgeschoten door beveiligers

De minister was in een auto op weg naar het presidentiële paleis toen bij een controlepost het vuur op hem werd geopend door lijfwachten van Nur Jimale Farah, het hoofd van de Algemene Rekenkamer. Volgens politiecommissaris Mohamed Hussein is het onduidelijk hoe de vergissing plaats heeft kunnen vinden. Een andere minister die eveneens in de beschoten auto zat, overleefde de aanval. Enkele lijfwachten raakten gewond.



Inspiratiebron

De regering stelt in een verklaring 'diep bedroefd' te zijn door de dood van Siraji, het jongste regeringslid van Somalië. De 31-jarige Siraji groeide op in Dadaab in Kenia, in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Bij de laatste verkiezingen won hij verrassend van een voormalig minister. Zijn verhaal was een inspiratiebron voor velen, in een land dat al 25 jaar geteisterd wordt door conflicten en wetteloosheid.



In de Somalische hoofdstad Mogadishu plegen islamitische jihadisten geregeld aanslagen. Daarom gaan regeringsleden en hoge ambtenaren alleen op pad met zwaarbewapende begeleiders.