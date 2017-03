Somalische piraten kapen na ruim drie jaar opnieuw vrachtschip

Niet eerder gepubliceerde foto's Hitler geveild

13 maart Een boek met niet eerder gepubliceerde foto's van Adolf Hitler en prominente leden van zijn nazipartij gaat woensdag in Engeland onder de hamer. Het fotoboek is afkomstig uit de slaapkamer in de bunker in Berlijn die Hitler en zijn echtgenote Eva Braun deelden in de nadagen van het regime in april 1945.