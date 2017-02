Spaanse journalist undercover in Europa's eerste sekspoppenbordeel

Bordeel Lumi Dolls opende vorige week naar verluidt zijn deuren. David López Frías van El Español vroeg aanvankelijk om een interview. Nadat hem was verteld dat daar de eerste maand geen sprake van kon zijn, besloot hij in overleg met zijn chef om undercover te gaan.

De undercoverjournalist van El Español. © David López Frías

De journalist maakte naar eigen zeggen een afspraak voor een uurtje met Aki, een Japanse schone met groen haar en het uiterlijk van een Manga-personage, maar kreeg te horen dat alleen de Aziatische Lily nog beschikbaar was. Afgelopen vrijdag om 19 uur ontmoette hij haar in het bordeel. Dat bevindt zich op een tussenverdieping naast een hostal in een oud pand in het centrum van Barcelona vlakbij de Ramblas, schrijft de verslaggever in zijn zondag gepubliceerde reportage.

Lekke borst

De ontmoeting dreigt op het laatste moment niet door te gaan omdat Lily door de vorige klant zo te grazen is genomen dat ze een lekke borst heeft opgelopen. Het bordeel wil de afspraak verschuiven maar de verslaggever zegt dat hij het 'mankement' geen probleem vindt.

Eenmaal binnen leidt een receptioniste hem naar een slaapkamer. De 'klant' ziet kaarsen, handdoeken, één glas Champagne, een schaaltje aardbeien. Door kleine luidsprekers klinkt romantische muziek die hem doet denken aan de Amerikaanse zanger Michael Bolton en een televisiekanaal waarop enkel porno is te zien.

Chirurgische siliconen

Dan staat de journalist oog in oog met Lily, een bijna levensechte pop. Ze heeft rood haar, draagt een roze nachthemd en zit op het bed. Haar armen zitten vol blauwe plekken. Als de receptioniste David vraagt hoe hij heeft vernomen over LumiDolls, weet hij niet goed wat hij moet zeggen. Hij wil immers vooral informatie over het bordeel en haar 'prostituees'. Op zijn verzoek vertelt de jonge vrouw hem over de sekspoppen. Dat ze zijn gemaakt van chirurgische siliconen, tussen de 1.60 meter en 1.70 meter groot zijn, drie lichaamsopeningen hebben van elk 17 centimeter diep (mond, vagina en anus), geen natuurlijk haar hebben, geproduceerd worden in de Verenigde Staten en bijzonder populair zijn in Japan.

Hygiëne

Als de 'klant' begint over de hygiëne, krijgt hij te horen dat de poppen voor en na elk gebruik gewassen worden met desinfecterende zeep die ook in ziekenhuizen wordt gebruikt en dat de lichaamsopeningen worden gereinigd met een reiniger van het type Kärcher. Desondanks krijgen klanten het advies om een condoom te gebruiken.

Nadat de receptioniste de undercoverjournalist glijmiddel heeft overhandigd, laat ze hem alleen met Lily. David schrijft dat hij van tevoren al had besloten om geen seks te hebben met de pop maar daar ook niet de minste aandrang toe te voelen. Haar ogen staan volgens hem niet helemaal recht ingepland waardoor ze scheel kijkt en de lekke borst schrikt eerder af dan dat ze zijn zinnen prikkelt. Als de journalist erin knijpt, komt er een zeepbel naar buiten die eruitziet en ruikt als een bel van aardbeienkauwgom.

Moeilijk manoeuvreren

Lily voelt volgens hem koud aan. Haar huid is zacht maar stevig, net als stressballen waarin je met je handen kunt knijpen. De pop is met 40 kilo zwaarder dan hij door de geringe lengte had verwacht en moeilijk te manoeuvreren. Als tijdens dat laatste de pruik van haar hoofd valt, waardoor ze hem doet denken aan het kale hoofd van de voormalige Spaanse profvoetballer Ivan de la Peña, is de undercoverjournalist helemaal klaar met Lily. Hij besluit haar alleen nog wat te fotograferen in grappige poses - haar pink en duim gespreid zoals in het Shaka-gebaar van de Spaans-Braziliaanse profvoetballer Ronaldinho en de boogschiet-beweging van oud-international Kiko Narvaez - en houdt het daarna voor gezien.