SpaceX stuurt in 2018 twee ruimtetoeristen rond de maan

De bemande ruimtereis staat gepland voor volgend jaar. De beoogde ruimtereizigers ondergaan naar verwachting later dit jaar fysieke testen. Het is nog onduidelijk wie de reizigers zijn en wat voor prijskaartje er aan de reis hangt. Musk wilde alleen kwijt dat de klanten 'niet uit Hollywood komen' en elkaar kennen.

De reis rond de maan gaat ongeveer een week duren. De volledig geautomatiseerde Dragon 2 gaat vlak langs het maanoppervlak en vervolgens verder de ruimte in aan de achterkant van de maan voordat de terugreis ingezet wordt. De reis is zo'n 500.000 à 600.000 kilometer lang.

Ruimtetoeristen staan in de rij

De trip van de twee ruimtetoeristen wordt niet de eerste bemande vlucht van SpaceX. Nog dit jaar moet een onbemande Dragon 2 naar het international ruimtestation ISS reizen. Zes maanden later volgt een herhaling van die tocht, maar dan met NASA-bemanning. Zes maanden daarna zouden de ruimtetoeristen hun tocht gaan maken. Volgens Musk hebben andere mensen ook interesse getoond in toekomstige ruimtereizen.

Door ook toeristen de ruimte in te schieten, stelt Musk de kosten per lancering omlaag te kunnen brengen. Dat is ook in het voordeel van NASA. Bovendien levert het sneller meer gegevens op over de raketten en ruimtevaartuigen.