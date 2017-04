Spanje roept Britten op kalm te blijven over Gibraltar-rel

Geen straf voor Belg die 'blunderde' bij uitzetting terrorist naar Nederland

10:50 Er komt geen tuchtprocedure tegen de Belgische verbindingsofficier in Turkije die ervan werd beschuldigd dat hij Ibrahim El Bakraoui in 2015 via Nederland liet terugkeren naar België. De Jihadist pleegde acht maanden later met zijn broer de bomaanslagen in Brussel.