Spanning in Portland na racistische moord

De Verenigde Staten zijn geschrokken van de gedragingen en uitspraken van Jeremy Christian (35), een zogeheten ‘white supremacist’. Vanuit de overtuiging dat het blanke ras superieur is, begon hij in een lokale trein in Portland racistische en religieuze beledigingen te schreeuwen naar twee zwarte tieners, van wie er een hoofddoek droeg. Drie reizigers in de coupé zich ermee bemoeiden, werden na een worsteling neergestoken. Een stierf ter plaatse, een tweede later in het ziekenhuis. Een derde slachtoffer had geluk. Het mes in zijn keel stak slechts millimeters naast zijn hoofdslagader.

Volledig scherm Rozen en kaarsen in Portland: ter herdenking aan de slachtoffers. © AP

Toen hij gisteren werd voorgeleid toonde Jeremy Christian geen moment spijt. In tegendeel. “Dit is waar liberalisme toe leidt. Jullie noemen het terrorisme, ik noem het patriottisme. Dood aan de vijanden van Amerika”, schreeuwde hij. Lokale kranten omschrijven hem als een notoire racist die eerder is veroordeeld wegens bedreiging, geweld en wapenbezit.

Sangria

Aanvankelijk bleef het vaag wat er vrijdag in de trein gebeurde. Inmiddels is de dader voorgeleid en in staat van beschuldiging gesteld. Volgens de aanklager dronk Christian de nodige sangria uit een grote fles en begon hij met het beledigen van de twee zwarte vrouwen. Een man kwam tussen beiden. De vrouwen gingen daarop ergens anders zitten. Christian bleef schelden. Daarop ontstond ruzie met de passagiers Taliesin Myrddin Namkai Meche (23) en Ricky John Best (53). Een derde passagier Micah Fletcher (21) bemoeide zich er ook mee en zou Christian tegen de grond hebben geduwd. Die greep vervolgens naar een mes en stak alle drie mannen in de nek. Alleen Fletcher overleefde.

Volledig scherm Jeremy Christian, eerder dit jaar op een bijeenkomst van het extreemrechtse Patriot Prayer. © AP

Toen hij door de politie werd afgevoerd schreeuwde Chistian dat hij zou sterven “als een blij mens”. De politie omschreef hem als een aanhanger van blanke racistische groepen. Christian noemt zichzelf op Facebook een strijder voor een ‘white homeland’ (een Arische staat) ergens langs de Amerikaanse westkust. Hij bewondert Timothy Mcveigh, een racistische terrorist, berucht van de bomaanslag in Oklahoma. In 1995 kwamen daarbij 168 mensen om het leven.

Trump

Op aandringen van de familie van slachtoffer Taliesin Myrddin Namkai Meche noemde president Donald Trump de aanval van Christian onacceptabel. Trump kreeg veel kritiek omdat hij gedurende het weekend zweeg over wat is omschreven als ‘blank terrorisme’. "De slachtoffers stonden op tegen haat en onverdraagzaamheid. Onze gebeden zijn met hen'', schreef de president maandag op Twitter.

De dader maakte zich volgens Amerikaanse media eerder ook al schuldig aan racistische en extremistische uitingen. Hij wordt nu beschuldigd van tweevoudige moord en een poging tot moord.

Volledig scherm Overlevende Micah Fletcher. © AP

De aanslagen zijn hard aangekomen in Oregon dat juist een reputatie geniet als liberale staat. Volgens Karen Gibson, hoogleraar Stedelijke Studies aan de universiteit van Portland is dat schijn. “Veel van de eerste kolonisten hier kwamen uit de zuidelijke staten van de Verenigde Staten en ze hebben hun negatieve houding tegenover zwarten meegenomen. Een donker geheim daarover overschaduwt het idee dat Portland zo vrijzinnig is". In 1988 werd een Ethiopische immigrant op straat doodgeknuppeld door leden van het Blanke Arische Verzet, een van de blanke haatgroepen in de staat.