Staf Trump lekt bizarre eisen: zachtere handdoeken en nachtelijk bellen

Hoewel het gebruikelijk is dat er af en toe informatie gelekt wordt vanuit het Witte Huis, is het volgens de Huffington Post bijzonder dat die informatie gaat over het functioneren van de president. Dat is echter precies wat er is gebeurd, nu meerdere anonieme bronnen overduidelijk vraagtekens begint te zetten bij de geschiktheid van Trump als president. Volgens een van de bronnen houdt Donald er enkele bizarre eisen op na. Zo zou hij een officiële klacht hebben ingediend over de handdoeken aan boord van regeringstoestel Air Force One. Ze zouden namelijk niet zacht genoeg geweest zijn voor de handen van de president.

Midden in de nacht

Op een ander moment, toen Trump zich afvroeg hoe sterk de dollar eigenlijk was, besloot hij om rond 3.00 uur 's nachts zijn adviseur op het gebied van veiligheid, Michael Flynn te bellen. Die raadde hem toen aan om een econoom te bellen, aangezien hij daar totaal geen verstand van had.



Een andere tipgever wist ook nog te vertellen dat Trump zo'n hekel aan lezen heeft, dat hij heeft gevraagd om alle geschreven informatie die aan hem gegeven wordt te beperken tot één enkele pagina. Wie gebruik maakt van opsommingstekens, mag er maximaal negen per pagina gebruiken.



Naar aanleiding van de gelekte informatie sprak de Huffington Post met voormalige medewerkers van het Witte Huis. Eliot Cohen, die geruime tijd voor George Bush werkte, kon er kort over zijn: ,,Ik heb 26 jaar meegedraaid en ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik denk echt dat dit geen geestelijk gezonde president is. Dit is wat er gebeurt als je een narcist president maakt."



Zijn oud-collega Ron Kaufman is wat minder stellig. Volgens hem hoort een informatielek bij een net aangetreden regering. ,,Er is altijd een lek. Iedere president tot nu toe heeft gezegd dat de pers hem haatte en dat er te veel lekken waren."