Steeds meer europarlementariërs eisen vertrek Dijsselbloem

Derde keer levenslang voor terrorist 'Carlos de Jakhals'

16:15 De 67-jarige terrorist Ilich Ramírez Sánchez, beter bekend als Carlos de Jakhals, is dinsdag in Parijs opnieuw tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij kreeg de straf wegens het gooien van een handgranaat in winkelcentrum Drugstore Publicis in de Franse hoofdstad in september 1974. Daarbij werden twee mensen gedood en raakten er meer dan dertig gewond.