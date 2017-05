Stem op Macron was vooral stem tegen Le Pen

Maar liefst 43 procent van de kiezers die voor Macron stemden, gaven aan dat ze daarmee eigenlijk tegen Le Pen stemden. In slechts 8 procent van de gevallen werd de stem op hem gemotiveerd door zijn persoonlijkheid, 16 procent koos hem vanwege zijn programma. Verder blijken veel Fransen ook gecharmeerd te zijn geweest van de politieke vernieuwing die Macron nastreeft: maar liefst 33 procent van de stemmers koos hem om die reden.



Ook bij de groep die voor Le Pen koos was sprake van proteststemmen, zij het een minder groot aantal. Bij hen was in 22 procent van de gevallen sprake van een stem tegen Macron. Politieke vernieuwing was voor deze groep de belangrijkste drijfveer: maar liefst 41 procent gaf aan om die reden op Le Pen te stemmen. Haar programma gaf voor 30 procent van hen de doorslag, terwijl haar persoonlijkheid slechts voor 7 procent de belangrijkste reden was.