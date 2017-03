Stewardess van iconische foto Zaventem: België gaf mij een tweede leven

Of er een Nidhi van voor en één van na 22 maart 2016 is? ,,Ik ben altijd dezelfde

gebleven. Maar vroeger probeerde ik enkel mijn nabije omgeving, 300 à 400

passagiers in een vliegtuig, blij te maken. Door een taartje te brengen naar

een oude vrouw, bijvoorbeeld. Zo kenden passagiers mij. Nu wil ik wereldwijd

helpen en inspireren."



Chaphekar bezocht deze week al haar dokters in het ziekenhuis waar ze opgenomen werd, koning Filip en koningin Mathilde én de plaats van de aanslag op Zaventem. ,,Dat was hard. Maar tegelijkertijd voelt het alsof België me iets bijzonders gegeven heeft: een tweede leven. Ik heb dan wel niet dezelfde nationaliteit, religie of huidskleur als jullie, maar jullie namen tijd om zorg te dragen voor iedereen."



En die iconische foto, die behoeft geen uitleg meer. ,,Je ziet in mijn ogen wat ik daar zag: pijn. Veel erger dan mijn fysieke pijn. Dit vergeet ik niet van de ene dag op de andere, het zal samen met mij sterven. Toch inspireert die foto iedereen die ik ontmoet. De koningin noemde me zelfs een symbool van hoop.”