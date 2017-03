Stille tocht voor doodgestoken Femke Wetzels (38) in Vlaanderen

In het Vlaamse Lanaken is vanavond een stille tocht voor de 38-jarige Femke Wetzels uit Maastricht. Dat meldt 1Limburg . Wetzels werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in een café in Lanaken voor de ogen van andere bezoekers doodgestoken door haar 63-jarige ex-man Rene F.

Wetzels werd vrijdagnacht in haar borst gestoken en overleed later in het ziekenhuis. F. zou haar hebben vermoord omdat hij de breuk niet kon verkroppen. Het stel was twee maanden geleden na twintig jaar uit elkaar gegaan. De vrouw zou sinds kort een relatie hebben met de 47-jarige eigenaar van het café waar de steekpartij plaatsvond.

Geschokt

Marino Keulen, burgemeester van de Vlaamse grensplaats, is geschokt. ,,Dit hakt er keihard in. Dit zijn verhalen die je leest in de krant of ziet op tv, maar waarvan je denkt dat ze jou nooit zullen overkomen.''