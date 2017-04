Storing vliegveld Mallorca voorbij

Het was een computerprobleem in de verkeerstoren dat uiteindelijk is verholpen, meldden Spaanse media vanavond. Wat er precies mis was, hebben de luchtvaartautoriteiten niet gemeld.

In Spanje is de week voor Pasen een vakantietijd en een van de drukste weken van het jaar. De computerstoring op de Balearen was niet het enige verkeersprobleem vandaag. Elf hogesnelheidstreinen of sneltreinen op de spoorlijn die Madrid met het zuiden verbindt zijn vandaag vastgelopen door een defect aan een hoogspanningskabel in de omgeving van Córdoba.