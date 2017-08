Supersnelle Hyperloop One breekt nieuw record

De Amerikaanse Hyperloop One, een nieuw en supersnel transportsysteem dat in de toekomst mogelijk in gebruik wordt genomen, heeft een nieuw snelheidsrecord behaald. De capsule in de buis heeft 310 kilometer per uur gereden en dat is de snelste rit tot nu toe. Inmiddels is er ook een Nederlands bedrijf bezig met het ontwikkelen van een Hyperloop. Het doel is uiteindelijk om mensen in de Hyperloop te gaan vervoeren. Wanneer dat ook echt gaat gebeuren, is nog niet bekend.