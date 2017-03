Syrië claimt neerhalen van Israëlisch gevechtsvliegtuig

Japan aansprakelijk gesteld voor kernramp Fukushima

9:44 De Japanse staat is in een rechtszaak voor het eerst aansprakelijk gesteld voor de ramp met kerncentrales bij Fukushima in 2011. Een rechtbank bepaalde vandaag dat de staat en de exploitant, het energiebedrijf Tepco, beide aansprakelijk zijn door nalatigheid.