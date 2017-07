Taxi rijdt in op voetgangers bij Boston Airport: tien gewonden

Donald Trump schiet ouders terminale baby Charlie te hulp

21:15 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de ouders van de bijna elf maanden oude terminale baby Charlie Gard uit Engeland via Twitter hulp aangeboden. Het kindje heeft een hersenbeschadiging, kan niet bewegen en heeft volgens de artsen geen enkel perspectief. De vader en moeder van het jongetje hebben echter ruim 1,5 miljoen euro ingezameld voor een experimentele behandeling in de VS.