Te hard rijden in België? Kans op innen boete wordt groter

UpdateVoor iedereen die komende zomer van plan is door België te scheuren op weg naar de camping in Frankrijk: dat wordt uitkijken. Een nieuwe Belgische website zal vanaf juli elke overtreding en onbetaalde boete weergeven. Dat moet het mogelijk maken om die beter te innen en hardnekkige wegpiraten aan te pakken.

Als het aan de Belgische minister van Mobiliteit François Bellot (MR) en zijn collega van Justitie Koen Geens (CD&V) ligt, racen er deze zomer een stuk minder buitenlanders ongestraft door België. De eerste negen maanden van vorig jaar werden 117.530 hardrijders en andere niet-Belgische wegpiraten beboet - in totaal goed voor bijna 12 miljoen euro aan. Maar slechts 7,6 miljoen euro (63%) daarvan is geïnd.

In veel gevallen kost het de Belgische justitie en politie te veel administratieve rompslomp om de betalingen van boetes door buitenlandse wegpiraten te verwerken. De betalingen moeten handmatig in het systeem worden gezet en vaak moeten daarvoor nog aanvullende vragen worden gesteld. Het Laatste Nieuws weet te melden dat daardoor bij het parket van Halle-Vilvoorde bijvoorbeeld maar liefst acht van de tien verkeersovertredingen door buitenlanders in de prullenmand verdwenen.

Bpost

Daar moet volgens de Belgische autoriteiten verandering in komen. In de begrotingsgesprekken is de regering overeengekomen om verkeersboetes voortaan beter te innen. Een centrale rol is daarbij weggelegd voor postbedrijf Bpost, dat sinds 2006 al de opvolging van de binnenlandse boetes in ons buurland afhandelt.

Bpost zal de verzending van boetes naar buitenlandse bestuurders op zich nemen en voorzien in een website waarop te zien is welke overtredingen zijn gemaakt en of de boetes al zijn betaald. Overtreders vanuit het buitenland kunnen via de nieuwe site, die rond juli in de lucht moet zijn, ook hun boetes betalen.

Crossborderproject

België noemt het nieuwe initiatief een 'crossborderproject'. Daarbinnen kunnen lidstaten van de Europese Unie gegevens uit elkaars kentekenregisters opvragen voor acht soorten verkeersovertredingen. Dat zijn te snel rijden, door het rood licht rijden, geen gordel dragen, rijden onder invloed van alcohol of drugs, geen helm dragen, gsm gebruiken achter het stuur en rijden op een verboden rijstrook. Tussen Nederland en België bestaan daarnaast afspraken om ook voor andere verkeersovertredingen de gegevens uit te wisselen. Nederland heeft die afspraken ook gemaakt met Duitsland.

,,Het openbaar ministerie zal daardoor over alle correcte gegevens beschikken om zijn vervolgingsbeleid eraan te koppelen", gaf de Belgische minister van Justitie Koen Geens al eerder aan. ,,Het volledige overtredingsprofiel van elke bestuurder zal bekend zijn, met een overzicht van de verwerking en de betaling of het gebrek daaraan."