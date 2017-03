Te vroeg geboren nijlpaardbaby speelt in het water

VIDEO Curaçaose politica mag blijven na slaan collega

7:58 De Curaçaose parlementariër en oud-minister Jacinta Constancia, die vorige week haar collega-Statenlid Giselle Mc William een klap in haar gezicht verkocht, heeft haar zetel in het parlement op het eiland behouden. Haar partijleider Gerrit Schotte kondigde gisteravond aan dat ze in de Staten mag blijven zitten.