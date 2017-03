Terminale Amerikaanse zoekt nieuwe vrouw voor haar man

In de brief beschrijft de kinderboekenauteur hoe er in 2015 eierstokkanker bij haar vastgesteld werd, het begin van een pijnlijke reis. Reisplannen en dromen werden op de lange baan geschoven.



Omdat Amy terminaal is, besloot ze in de brief ook haar echtgenoot Jason Brian Rosenthal voor te stellen. ,,Hij is een makkelijke man om verliefd op te worden. Ik deed het in een dag." Ze prijst onder meer zijn kledingstijl. Justin en Miles, de zonen van het echtpaar, lenen dan ook vaak kleren van hun vader.



Geweldige vader

Maar er is meer, zo schrijft Amy: ,,Hij is fit en houdt ervan in vorm te blijven. Hij is handig, kan koken, houdt van livemuziek en maakt mooie schilderijen. Hij is een geweldige vader. Vraag maar aan wie dan ook. Dit is wat voor man Jason is. Bij onze eerste zwangerschap kwam hij met bloemen naar de eerste afspraak voor een echo."



Aan het einde van de brief doet Amy een oproep aan vrouwen om zich vooral te melden. ,,Ik gok dat je nu wel genoeg weet: swipe maar naar rechts. Oh wacht, heb ik al gezegd dat hij ongelooflijk knap is", klinkt het luchtig. Amy sluit vervolgens af met een emotionele laatste zin: ,,Ik ga het missen om naar dat gezicht te kijken."